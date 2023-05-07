Antalya'da Elbise Dolabında Ölü Bulunan Kadının Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Elbise Dolabında Ölü Bulunan Kadının Katil Zanlısı Yakalandı

07.05.2023 17:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evdeki elbise dolabında boğazından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Fatma S.'yi (70) öldürdüğü iddiasıyla aranan oğlu Süleyman S. (49), Antalya kent merkezinde yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, evdeki elbise dolabında boğazından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Fatma S.'yi (70) öldürdüğü iddiasıyla aranan oğlu Süleyman S. (49), Antalya kent merkezinde yakalandı.

Alanya Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 3 Mayıs günü ihbar üzerine gelen polis ekibi, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde; elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Fatma S.'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 gün önce komşuların  Fatma S. ile oğlu Süleyman S.'nin tartışma seslerini duyduklarını öğrendi. O günden sonra görünmeyen Süleyman S., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.KARDEŞİNİN KİMLİK NUMARASINI VERDİ

Süleyman S., bugün saat 15.00 sıralarında Antalya Atatürk Caddesi üzerinde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından durduruldu. Yunus timi, Süleyman S.'den kimlik göstermesini istedi. Kimliğinin üzerinde olmadığını ifade eden Süleyman S.'den bu kez ekipler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını söylemesini istedi. Süleyman S., kendisininki yerine kardeşi Ü.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Polis ekibinin soruları üzerine gerçek kimliğini açıklayan Süleyman S., annesini öldürdüğünü de itiraf etti. Gözaltına alınan Süleyman S., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Süleyman S., işlemlerinin ardından Alanya'ya götürülerek hakim karşısına çıkarılacak.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Antalya'da annesini öldüren kişi tutuklandı: Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum Antalya'da annesini öldüren kişi tutuklandı: Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Elbise Dolabında Ölü Bulunan Kadının Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Fenerliler Jesus'un açıklamasına büyük tepki gösterdi: Dalga mı geçiyorsun?
19:12 Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü
19:10 Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:52 Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:37 Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi
18:36 Sahibinden kaçan koç çatıya çıktı, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü
18:31 Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
18:30 Çatıya çıkan koç, hem güldürdü hem uğraştırdı
18:05 Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü
17:58 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak Kız Kulesi ilk defa dron ile havadan görüntülendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 19:24:29. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Elbise Dolabında Ölü Bulunan Kadının Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement