Elektrik akımına kapılan 9 inek telef oldu - Son Dakika

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 9 inek ahırda elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Bozova Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yılmaz'a ait ahırdaki biri dana 9 büyükbaş elektrik akımına kapıldı. Yılmaz'ın haber vermesi üzerine gelen veteriner, hayvanların telef olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri ahırda inceleme yaptı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, buzdolabının elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu ineklerin akıma kapıldığını söyledi.

Hayvanlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten Yılmaz, "O sırada süt sağmak için süt makinesini takıyorduk, hayvanlara gözümüzün önünde elektrik çarpı. Tek geçim kaynağımız bu ineklerdi." dedi.