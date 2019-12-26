Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

6 saat önce

Antalya'da elektrik akımına kapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi yaralandı, System.String[]

Antalya'da elektrik akımına kapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.


Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir plazanın dördüncü katında yerde yatan bir kişi olduğunu görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Ergül (27), bir süre sonra kendine geldi. Ergül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Plaza çalışanları, Ergül'ün ucu açık unutulan bir kabloya dokunması sonucu elektrik akımına kapıldığını, asansör önüne geldikten sonra bayıldığını belirtti.

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 600 bin TL'lik dolandırıcılık yapan zanlı kendisini TBMM Başkanı'nın yeğeni olarak tanıttı
Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı Hamile eşinin internette arattığı şeyi görünce 9 yerinden bıçakladı Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı

Son Dakika Haberleri
23:31 Gaziantep sinagogu 40 yıl sonra hanuka bayramı'nda açıldı - Son Dakika
23:30 Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:30 "Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
23:28 Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı - Son Dakika
23:28 Nijer'de askeri konvoya saldırı: 14 ölü - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:35:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]