Antalya'da elektrik kablolarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da elektrik kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi'nde iki ayrı enerji nakil hattı hırsızlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Görgü tanığının plakasız, kırmızı renkli ve ön camında bir yazı olan otomobil gördüğünü belirtmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın sürücüsünün E.Ş. olduğunu belirledi.

Evine düzenlenen operasyonda yakalanan E.Ş'nin ifadesi doğrultusunda, diğer şüpheliler E.D, E.E. ve M.A.H. de evlerinde gözaltına alındı.

E.Ş'nin aracında yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen kablo kesmeye yarayan kerpeten ile kablo parçaları bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.