Son Dakika Haberleri: Antalya'da elektrik kesintisi

Antalya'da elektrik kesintisi

7 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki bazı mahallelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Antalya'da elektrik kesintisi, System.String[]
Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki bazı mahallelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamada, gerçekleşmesi muhtemel arızalar ve dolayısıyla can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak durumların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle 26 Mayıs'ta 05.00-12.00 arasında kesinti yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda elektrik kesintisinin Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi ile Muratpaşa ilçesindeki Meltem, Bayındır, Soğuksu, Varlık ve Memurevleri mahallelerinde yapılacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:11 Kaynak: AA
Kepez, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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