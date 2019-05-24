Antalya'da elektrik kesintisi
7 saat önce
Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki bazı mahallelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:11 Kaynak: AA
'nın Muratpaşa
ve Kepez
ilçelerindeki bazı mahallelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Akdeniz
Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamada, gerçekleşmesi muhtemel arızalar ve dolayısıyla can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak durumların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle 26 Mayıs'ta 05.00-12.00 arasında kesinti yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda elektrik kesintisinin Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi ile Muratpaşa ilçesindeki Meltem, Bayındır
, Soğuksu, Varlık ve Memurevleri mahallelerinde yapılacağı kaydedildi.
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