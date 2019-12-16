Antalya'da elektrikli bisikletli fuhuş servisi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da elektrikli bisikletli fuhuş servisi - Son Dakika

Antalya'da elektrikli bisikletli fuhuş servisi

6 saat önce

Antalya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 10 kadın ile onların fuhuş yapmalarına aracı oldukları iddia edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da elektrikli bisikletli fuhuş servisi, System.String[]

Antalya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 10 kadın ile onların fuhuş yapmalarına aracı oldukları iddia edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları bazen 3 tekerli elektrikli bisikletle müşteriye götürdüğü ileri sürüldü.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçede fuhuş yaptıklarını belirledikleri 20'ye yakın adrese eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş merkezine çevrilen ev, otel ve pansiyona yapılan operasyonda aralarında 1 Kırgızistan, 5 Özbekistan, 3 Türkmenistan, 1 Faslı olmak üzere 10 kadın gözaltına alındı. Soruşturmasını derinleştiren ekipler kadınları fuhşa yönlendiren A.K, B.P, N.P, A.K, M.V, C.Ç, İ.A, A.E, A.K, Y.S, B.K ve C.A'yı da gözaltına aldı.


Şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda çok sayıda çetele, bilgisayar ve cep telefonunu, suçtan elde edilen gelir olarak nitelendirilen 15 bin lira, 5000 avro, 5500 dolara el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mağdur kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Şüphelilerin kadınları Pazar alışverişi adı altında 3 tekerlekli elektrikli bisikletle müşteriye götürdükleri öğrenildi. Telefon görüşmeleri ve yazışmalarda ise şüpheli ve müşterinin, 'Pastayı kestiniz mi pasta hazır mı' gibi şifreler kullandıkları belirlendi. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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