Üye Girişi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi - Son Dakika

Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi

21.12.2021 19:19

Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi Hiç kullanmadığı scooterin iş makinesine kitlenmesine kızan adam: "Scooteri değil de bizim iş yerimizi kilitliyorlar" Antalya'da bir kişi tarafından kullanılan elektrikli scooter iş...

Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi

Hiç kullanmadığı scooterin iş makinesine kitlenmesine kızan adam: "Scooteri değil de bizim iş yerimizi kilitliyorlar"

Antalya'da bir kişi tarafından kullanılan elektrikli scooter iş makisine kilitlendi

ANTALYA - Antalya'da elektrikli scooterin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından bir iş makinesine sürekli kilitlenmesi, iş makinesinin sahibini kızdırdı. Hayatında hiç scootere binmediğini belirten adam, "Kepçeyi çalıştırmak istiyoruz ama çalıştıramıyoruz. Scooter ile hiçbir alakam yok. Kullanmasını dahi bilmem. Aslında scooter değil de bizim iş yerimizi kilitliyorlar" diyerek adeta isyan etti.

Olay, Muratpaşa İlçesi Yalı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iş makinelerini park ederek akşam evine giden Nihat Gökoğlu, geri döndüğünde bir iş makinesine scooter kilitlendiğini gördü. Durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan adam, duruma tepki gösterdi. Ne yapması gerektiğini bilemeyen adam, scooterin kilidini açamayınca oğlundan yardım istedi. Scooter, Şirket yetkililerine atılan mailin ardından iş alandan alındı.

Adeta isyan etti

Sürekli aynı durumu yaşadığını belirten Nihat Gökoğlu, "Akşam iş makinelerini kontrole geldim. Bir de baktım ki scooter kepçenin kovanına kilitlenmiş. Kepçeyi çalıştırmak istiyoruz ama çalıştıramıyoruz. Scooter ile hiçbir alakam yok. Kullanmasını dahi bilmem. Sürekli buraya kilitliyorlar. Bundan şikayetçiyim. Mağdur oluyorum. Aslında scooter değil de bizim iş yerimizi kilitliyorlar. Çalışamıyoruz, büyük sıkıntı. Herhangi bir iletişim numarası da bulamıyoruz. Oğlum mail attı 1-2 saat sonra gelip aldılar. Uygulamasını da bilmiyorum" sözlerine yer verdi.

Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi

Antalya, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:13 Dövizin düşüşü fındığı da etkiledi
19:12 Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu
19:10 Altay-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:04 Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:41 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:36 Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı
18:06 Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Slaven Bilic oturmaya hazırlanıyor.
17:34 Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik
17:33 İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1.75 milyar dolar bozduruldu
17:32 Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı
Doların düşüşünün ardından akaryakıtta büyük indirim bekleniyor! Rakamlar sevindiren boyutta Doların düşüşünün ardından akaryakıtta büyük indirim bekleniyor! Rakamlar sevindiren boyutta         
19:14
Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu         
19:12
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 19:30:47. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da elektrikli scooterin sürekli 1.5 milyon değerinde iş makinesine kilitlenmesi sahibi isyan ettirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement