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Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi - Son Dakika

Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi

21.12.2021 10:21
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi

Antalya'da elektrikli scooterin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından bir iş makinesine sürekli kilitlenmesi, iş makinesinin sahibini kızdırdı.

Antalya'da elektrikli scooterin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından bir iş makinesine sürekli kilitlenmesi, iş makinesinin sahibini kızdırdı. Hayatında hiç scootere binmediğini belirten adam, "Kepçeyi çalıştırmak istiyoruz ama çalıştıramıyoruz. Scooter ile hiçbir alakam yok. Kullanmasını dahi bilmem. Aslında scooter değil de bizim iş yerimizi kilitliyorlar" diyerek adeta isyan etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iş makinelerini park ederek akşam evine giden Nihat Gökoğlu, geri döndüğünde bir iş makinesine scooter kilitlendiğini gördü. Durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan adam, duruma tepki gösterdi. Ne yapması gerektiğini bilemeyen adam, scooterin kilidini açamayınca oğlundan yardım istedi. Scooter, Şirket yetkililerine atılan mailin ardından iş alandan alındı.

Sürekli aynı durumu yaşadığını belirten Nihat Gökoğlu, "Akşam iş makinelerini kontrole geldim. Bir de baktım ki scooter kepçenin kovanına kilitlenmiş. Kepçeyi çalıştırmak istiyoruz ama çalıştıramıyoruz. Scooter ile hiçbir alakam yok. Kullanmasını dahi bilmem. Sürekli buraya kilitliyorlar. Bundan şikayetçiyim. Mağdur oluyorum. Aslında scooter değil de bizim iş yerimizi kilitliyorlar. Çalışamıyoruz, büyük sıkıntı. Herhangi bir iletişim numarası da bulamıyoruz. Oğlum mail attı 1-2 saat sonra gelip aldılar. Uygulamasını da bilmiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi
Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi

Muratpaşa, Antalya, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da elektrikli scooterin sürekli iş makinesine kilitlenmesi sahibini isyan ettirdi - Son Dakika
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