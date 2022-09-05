ANTALYA'DA ROMA DÖNEMİNE AİT 3 BİN 331 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Antalya'da elindeki tarihi eserleri satmak isteyen şüphelinin evine operasyon düzenleyen jandarma, Roma dönemine ait 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Etiler Mahallesi'nde bulunan Y.Ö.'nün elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan takip sonucu Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube JASAT Timi ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Y.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 2 bin 653 sikke, 101 yüzük, 12 bilezik, 3 heykel, 21 ok ucu, 11 haç, 4 çan ve 526 tarihi obje olmak üzere toplamda 3 bin 331 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.Ö. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.