Çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti - Son Dakika
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Çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti

26.08.2022 20:50
Çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti

Antalya'da elinden alınan 2 yavru köpeğinin ardından bunalıma giren kadın, 4 katlı binanın çatısına çıktı.

Antalya'da elinden alınan 2 yavru köpeğinin ardından bunalıma giren kadın, 4 katlı binanın çatısına çıktı. Köpekleri getirilen kadın, 1.5 saatin ardından eyleminden vazgeçti.

Olay, saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi, Ceyhan Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binada yaşandı. 32 yaşındaki E.Ç., uzun süredir baktığı iki yavru köpeğin kendisinden alınması üzerine bunalıma girdi. 4 katlı binanın çatısına çıkan genç kadın, köpeklerinin geri getirilmesini istedi. E.Ç.'yi çatıda görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının uç noktasında duran ve ayaklarını sarkıtan E.Ç.'nin eyleminden vazgeçmemesi üzerine itfaiye ekipleri şişme yatak açtı. Polisler ise yanına yaklaşmadığı kadını karşı binadan konuşarak ikna etmeye çalıştı. Meraklı kalabalık ise o anları hem izledi hem de cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Caddenin bir tarafı ise güvenlik şeridiyle araç geçişine kapatıldı. Bunun ardından kalabalık refüje oturup bu kez oradan izlemeye devam etti. Yaklaşık 1.5 saat çatıda kalan E.Ç., eyleminden vazgeçmek için köpeklerinin getirilmesini istedi. 2 yavru köpeğin çatıya getirilmesinin ardından eylemine son veren E.Ç, polis ekiplerince çatıdan indirildi. Meraklı kalabalık ise genç kadının kurtarılmasını alkışlarla kutladı.

Kısa süreli baygınlık geçiren E.Ç., hasta taşıma brandası ile ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan E.Ç'.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Ceyhan, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti - Son Dakika

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