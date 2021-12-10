Antalya'da emekli kadın öğretmen kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan emekli kadın öğretmen hayatını kaybetti.

Yeniköy Mahallesi 283 Sokak'ta yaşayan T.Y, sabah saatlerinde polis merkezine gidip gece karısı Gülsenem Y'yi (63) öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Eve giden polisler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gülsenem Y'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gülsenem Y. ve T.Y'nin 2 çocuğunun bulunduğu, daha önce boşandıkları ancak yeniden evlendikleri öğrenildi.

"Annem yıllarca onun borçlarını ödemekle uğraştı"

Gülsenem Y'nin oğlu Kayhan Y, AA muhabirine, annesinin her maaş aldığında parasını almak isteyen babasından şiddet gördüğünü söyledi.

Annesinin emekli öğretmen olduğunu ifade eden Kayhan Y. "Annem yıllarca onun borçlarını ödemekle uğraştı. Psikolojik sorunları da vardı. Annemi yine para almak için öldürmüş." diye konuştu.