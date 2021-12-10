Antalya'da emekli öğretmen kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Antalya'da emekli öğretmen kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Katil zanlısı koca eşini gece öldürüp sabaha kadar başında bekleyip sabah polise teslim oldu

ANTALYA - Antalya'da emekli kadın öğretmen kocası tartından bıçaklanacak öldürüldü. Korkunç olayda katil zanlısı kocanın gece öldürdüğü eşinin başında sabaha kadar beklediği ve hava aydınlanınca polise teslim olduğu öğrenildi.

Olay Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 70 Sokak üzerindeki bir sitenin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre İşsiz olduğu öğrenilen Talat Y. (64), dün gece öğretmen emeklisi 63 yaşındaki eşi Gülsenem Yılmaz ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Talat Y., Gülsenem Yılmaz'ı mutfakta bıçaklayarak öldürdü. Sabaha kadar eşinin başında bekleyen Talat Y., hava aydınlanınca polis merkezine gidip teslim oldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekipleri Gülsenem Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi .Olayı duyup gelen çiftin çocuklarından Kayhan Yılmaz güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri ve savcılığın evde incelemesi devam ediyor.