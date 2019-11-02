Son Dakika Haberleri: Antalya'da emekli vatandaş bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Son Dakika Güncel Antalya'da emekli vatandaş bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Antalya'da emekli vatandaş bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli vatandaş, banka ATM'si önünde bulduğu, içinde 3 bin 500 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Antalya'da emekli vatandaş bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli vatandaş, banka ATM'si önünde bulduğu, içinde 3 bin 500 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Tosmur Mahallesi'nde emekli Sait Yılmaz, banka ATM'lerinin önünden geçerken içinde para olan cüzdan buldu. Cüzdanı alarak Cumhuriyet Polis Karakoluna giden Yılmaz, içinde 3 bin 500 lira ve Mustafa Çetin'in kimlik bilgilerinin olduğu cüzdanı polise teslim etti. Yılmaz, polis merkezine çağrılan Çetin'e cüzdanını teslim etti.

Sait Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun bir insanlık görevi olduğunu belirterek, cüzdanı bulur bulmaz emniyete getirdiğini kaydetti. Mustafa Çetin'in kendisine ödül de vermek istediğini anlatan Yılmaz, böyle bir şeyi kabul etmediğini, çünkü kendisinin de emekli olduğunu ve böyle bir olayın başından geçebileceğini sözlerine ekledi.


Çetin ise bu güzel davranışından dolayı Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bu ülkede böyle insanlar olduğu sürece ülkemize, milletimize hiçbir şey olmaz. Emekli maaşımı çekmiştim. Demek ki ATM'nin önünde bel çantama koyarken düşürmüşüm. Allah'tan helal süt emmiş Sait Yılmaz isimli bir insan evladı bulmuş ve bana teslim etti." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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