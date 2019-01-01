Son Dakika Haberleri: Antalya'da Emekliler İndirimli Seyahat Ediyor

Antalya'da Emekliler İndirimli Seyahat Ediyor

1 saat önce

Antalya'da 163 bin 530 emekli ve eşinin, toplu ulaşımdan indirimli faydalandığı bildirildi.

Antalya'da Emekliler İndirimli Seyahat Ediyor, System.String[]
Antalya'da 163 bin 530 emekli ve eşinin, toplu ulaşımdan indirimli faydalandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin emekliliğe hak kazanan vatandaşlara, eşleriyle indirimli ulaşım imkanı sağladığı belirtildi.

Bugüne kadar 163 bin 530 emekli ve eşine indirimli kart teslim edildiği vurgulanan açıklamada, emeklilerin 38 milyon kez toplu ulaşımı kullanarak indirimden faydalandığı vurgulandı.

Emekliler ve eşlerinin otobüslerde 2 lira 60 kuruş yerine 2 lira, raylı sistemde ise 2 lira 40 kuruş yerine 1 lira 90 kuruş ödediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalyalı emekliler başvurmaları durumunda emekli indirim kartıyla tüm ulaşım hizmetlerinden indirimli faydalanıyor. Emekliler, indirimli ulaşım kartı almak için Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldıkları emekli cüzdanı veya emekli kartının fotokopileri ya da e-devletten aldıkları emekli olduğunu gösterir belgeyle Antalya Kart Merkezleri'ne başvuru yapabiliyor. Başvuru sonrası emekliler, toplu ulaşımda geçerli indirim kartlarıyla avantajlı yolculuk ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:58 Kaynak: AA

Antalya, Ekonomi
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