Antalya'da emlakçıyı darbettiği iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bir emlakçıyı darbettiği iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Serik Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun kendilerine intikal ettirilmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüldüğünü ve okul müdürü Erdoğan C. hakkında idari soruşturma başlatılması için resmi yazı gönderdiklerini söyledi.

Soruşturma için müfettiş görevlendirildiğini kaydeden Ekiz, "Okul müdürü izne ayrıldı. Müfettiş incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma neticesine göre gerekli karar verilecek." ifadesinde bulundu.

Emlakçı Ahmet Göbüt ise verdiği ifadesinde, "Evi almak için bana kaparo falan vermedi. Ben de müşteri çıkınca evi sattım. Daha sonra beni telefonla aradı, 'görüşelim' dedi. Sattığım eve gelerek, hanımım ve çocuğumun yanında beni darbetti. Bu planlanmış bir şeydir. Arkadan gelerek yumruk vurdu. Boğazımı sıktı. Şikayetçiyim. Yetkililerden yardım istiyorum." dedi.

Göbüt'ün avukatı Hüseyin Dalıç ise müvekkilinin 15 yıldır Serik'te emlakçılık yaptığını söyledi.

Okul müdürü E.C'nin de emlakçılık yaptığını duyduklarını ileri süren Dalıç, "Müvekkilimin üçüncü bir şahsa sattığı evi kendisi alamadığı ve emlakçılık yapamadığı için 8 Ocak Cuma günü satışı yapılan evin bahçesinde müvekkilime saldırıp oğlunun yanında darp etmiştir. Müvekkilimin evi sattığı şahısların yanında bir darp olayı gerçekleşmiştir. Bunun üzerine Belek Polis Karakoluna giderek okul müdüründen şikayetçi olduk. Hastaneden rapor aldık." diye konuştu.

Okul müdürü E.C'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.