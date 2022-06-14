Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını sürdüren ekipler, emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, yük ve yolcu taşımacılığı konularında kontroller yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da emniyetten hava destekli trafik denetimi - Son Dakika

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