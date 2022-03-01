Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi

01.03.2022 10:07
Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, 21- 28 Şubat tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, okul servisi, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, şehirlerarası otobüs, kış lastiği gibi konularda denetim yaptı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini sürdüren ekipler, sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasını hedefliyor.

Hava destekli denetimlerde 158 sürücüye idari para cezası uygulandı.

"Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda ise 60 araç ve 118 yolcu olmak üzere toplam 178 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Antalya, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Son Dakika
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