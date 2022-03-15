Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi

15.03.2022 14:20
Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, 07-14 Şubat tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama gibi konularda denetim yaptı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kontrollerini sürdüren ekipler, sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasını hedefliyor.

Hava destekli denetimlerde 33 sürücüye idari para cezası uygulandı.

"Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda ise 50 araç ve 105 yolcu olmak üzere toplam 155 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Antalya, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Son Dakika


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