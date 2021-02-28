Antalya'da en yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da durdurulan bir araçta daha önce kent genelinde hiç yakalanmamış olan 500 bin kullanımlık sıvı 6 kilo 560 gram sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Şubat günü Antalya'ya yüklü miktarda sentetik kannabinoid getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aracı Döşemealtı uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, kentte bu güne kadarki en yüksek miktar olan 500 bin kullanımlık A4 yapımında kullanılan sıvı halde 6 kilo 560 gram sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi. Şüpheli K.A. ve A.Y., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan haklarında yapılan işlemler sonrası çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA