Antalya'da enerji üretim tesislerinin toplu açılışı yapılacak - Son Dakika

Antalya'da 145 milyon liralık yatırım bütçesiyle hayata geçirilen yenilenebilir enerji projelerinin toplu açılışının gerçekleştirileceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kızıllı Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi, Korkuteli Bozova Güneş Enerji Santrali, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Çatı Tipi Depolamalı Güneş Enerji Santrali, Ulaşım A.Ş Binası Çatı Tipi Depolamalı Güneş Enerji Santrali, Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi Binası Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisinin, 12 Ocak Çarşamba günü hizmete gireceği belirtildi.

Kepez ilçesi Kızıllı mevkisinde 4 bin 500 metrekare alanda kurulan Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi'nin, " Türkiye'de atık ısıdan buhar türbini ile enerji üreten ilk ve tek katı atık tesisi" olma özelliğine sahip bulunduğu kaydedilen açıklamada, "2021 yılının şubat ayında inşaat çalışmalarına başlanan tesiste, eylül ayında test üretimine geçildi. Alanya Türkler'de yer alan ve 5,66 megavat elektrik kurulu güce sahip Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ise biyometanizasyon yöntemi ile çöpten enerji üretecek. Tesiste yıllık ortalama 49 milyon 581 bin kilovatsaatlik enerji üretilecek." ifadelerine yer verildi.

Döşemealtı Çıplaklı'da yer alan Güneş Enerji Santrali'nin ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi çatısı üstüne kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelleri Güneşle Aşıyoruz projesi kapsamında yapılan santralden elde dilen enerji ile rehabilitasyon merkezindeki çocukların ihtiyacı karşılanıyor. Korkuteli Bozova'da yapımı tamamlanan ve ASAT Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Güneş Enerji Santrali'nde (GES) üretilen enerji, içme suyu, atık su hizmetleri ve idari bina elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor. 990 kilovat kurulu güce sahip olan Bozova GES-1 güneş enerjisi santrali 2021 yılında 2,1 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretti. Aynı parsel üzerine her biri 1 megavat gücünde GES-2, GES-3 ve GES-4 olmak üzere 3 Güneş Enerji Santrali kurulumu projelendirilerek, ihale aşamasına getirildi."

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, hizmet binası üstünde yer alan çatı üstü GES projesiyle kendi enerjisini üreten ve depolayan ilk kamu kurumlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, projenin 249 kilovat kurulu güç üretim kapasitesine ve 250 kilovat elektrik depolama kapasitesine sahip bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, projelerle ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in göreve gelmesinin ardından faaliyete geçen ve açılışı yapılacak 6 temiz enerji üretim tesisi, toplamda 10 bin 25 kilovat elektrik enerji kurulum gücüne sahip. Hizmete girecek tesislerden ikisi depolamalı GES olmak üzere toplam 4 GES, 1 atık ısından enerji, 1 ise çöpten enerji üretimi biyogaz tesisi olma özelliği taşıyor. Bu tesisler ile yılda toplam 76 milyon 752 bin 300 kilovatsaatlik enerji üretilecek. Bu projelerle aylık 27 bin 878 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üretilecek. Toplam 6 tesisin sağladığı enerji ocak ayı itibarıyla yılda 158 milyon 109 bin 738 liralık elektrik bedeline karşılık gelecek. Enerji tesislerinin toplam yatırım bütçesi ise 145 milyon 186 bin lira. Üretilen temiz enerji sayesinde, bu tesislerde yılda 196 bin 105 ton sera gazı salınımının engellenmesi sağlanacak."???????