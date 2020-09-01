Antalya'da engelli eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da engelli eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'da bedensel engelli eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da engelli eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Antalya'da bedensel engelli eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Berak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık H.B. ve taraf avukatları da salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Mehmet Berak, eşini çok sevdiğini ve yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Sanık H.B. ise olayla bir ilgisinin olmadığını belirterek, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Berak'a "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında herhangi bir indirime gidilmedi. Heyet, sanık H.B'nin ise beraatine hükmetti.

Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'nde, 10 yaşındaki çocuk 24 Eylül 2019'da annesi İnan Berak'ı (45) evlerinde hareketsiz bulunca komşularından yardım istemiş, ihbar üzerine gelen ekipler kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti. Kadının kocası Mehmet Berak ile eşinin kardeşi H.B. tutuklanmıştı.

Yaşadıklarını bıraktığı mektupta anlamıştı

İnan Berak'ın, olaydan 2 hafta önce mahalle muhtarına hayat hikayesinin yazılı olduğu bir mektup bıraktığı ortaya çıkmıştı. Kadının mektubunda, eşi ve kayınbiraderinin kendisine şiddet uyguladığına dair ifadeleri de yer almıştı.

Polise teslim edilen mektupta, talihsiz kadın hayat hikayesini şu cümlelerle anlatmıştı:

"Oğlumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Evliliğim boyunca 8 yıl şiddet gördüm. Ağır bir ameliyat geçirdikten sonra eşim şiddet uygulamamaya başladı. Düzeldi sandım. Kendi adıma kredi çektik, arabayı aldık. Arabanın devrini kocam kendi üstüne aldıktan sonra kaçtı. Arabanın bütün borçları üstüme kaldı. Malulen emekli olduğum için maaşıma da banka el koydu. Eşimin ağabeyi de şantaj yapmaya başladı. Kocamdan anlaşmalı boşanmazsam borçları ödetmeyeceğini söyledi. Dediğini de yapıyor ve borçları ödetmiyor. Evden çıkmam için bana baskı yapıyor. Elektrik ve su saatini üzerime aldığım için boğazımı sıkarak beni öldürmeye çalıştı ve sürekli tehdit ediyor, 'Senin kemiklerini kırmadığıma çok pişmanım.' diyor. Eşim de çocuğumla beni sıkıntılarla ortada bırakıp bir lokma ekmeğe muhtaç etti. Eşimin abisi beni daha hala evden atmaya çalışıyor. Oğlumun ve benim sağlık sorunlarımız hala devam ediyor."

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da engelli eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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