Son Dakika Haberleri: Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

2 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bedensel engelli kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bedensel engelli kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.


Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.


Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B'yi gözaltına aldı.


Ekipler, olayın ardından aranan İnan B'nin eşi M.B'yi de Isparta'da yakaladı.

İnan B'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü. Kadının, adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından Alanya ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kapıyı kırarak kaçmış

Olay sırasında evde bulunan 10 yaşındaki Y.B'nin, yardım istediği komşusu Rabia Yörük, yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Çocuğun sabahın erken saatlerinde yardım istediğini belirten Yörük, "(Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor) dedi. Hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik ve kanı gördüm. Bıçaklandığını fark ettim. Benim telefonumdan ambulansı aradı ve yardım istedi. Çocuk uyandığında odasının kilitli olduğunu, demir çubukla kapının kilidini kırdığını, annesini yerde görünce evden kaçarak yardım istediğini söyledi." ifadesini kullandı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!
Cezayir'de hastanede meydana gelen yangında, 8 bebek hayatını kaybetti MHP lideri Bahçeli'nin kalp ameliyatına giren cerrahın evini soydular! O anlar kamerada Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:45:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]