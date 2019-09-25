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Antalya'da engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi

1 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Antalya'da engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Bedensel engelli İnan B'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

M.B'nin ifadesinde, cinayeti kardeşi H.B. ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin, olayı bedensel engelli kadının yaşadığı evin de içerisinde bulunduğu arsayı alabilmek için gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi.

H.B'nin ise suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Öte yandan, şüpheliler tarafından kilitlendiği odadan çıkarak annesinin bıçaklandığını görünce yardım isteyen 10 yaşındaki Y.B'nin de olay gecesi annesiyle tartışan amcası H.B'yi televizyonu evden çıkartırken gördüğünü söylediği belirtildi. Y.B, Alanya'dan gelen dayısına teslim edildi.

Demircikara Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, dün, annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istemiş, kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

Polis ekipleri, kadının eşi M.B. ile kayınbiraderi H.B'yi gözaltına almıştı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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