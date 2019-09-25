Son Dakika Haberleri: Antalya'da engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi

1 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi ve kayınbiraderi tutuklandı.

Antalya'da engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi ve kayınbiraderi tutuklandı.

Bedensel engelli karısı İnan B'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.B. ve kardeşi H.B, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.B'nin, emniyetteki ifadesinde, cinayeti kardeşi H.B. ile işlediğini, bedensel engelli kadının yaşadığı evin de içerisinde bulunduğu arsa satışı nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

H.B'nin ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan, şüpheliler tarafından kilitlendiği odadan çıkarak annesinin bıçaklandığını görünce yardım isteyen 10 yaşındaki Y.B'nin de olay gecesi annesiyle tartışan amcası H.B'yi televizyonu evden çıkartırken gördüğünü söylediği kaydedildi. Y.B, Alanya'dan gelen dayısına teslim edildi.

Demircikara Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, dün, annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istemiş, kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Polis ekipleri, kadının eşi M.B. ile kayınbiraderi H.B'yi gözaltına almıştı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Müziğin sesi yüksek' diyen aile, komşularından hastanelik olana kadar dayak yedi
Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun kavgası: 2 ölü, 3 yaralı Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Usta sanatçı Neşet Ertaş ölümünün 7'nci senesinde unutulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]