Engelli Mehter Takımı "1. Senfonik Mehter Konseri"nde sahne alacak - Son Dakika

Mehter takımının prova çalışmaları

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Adil Özpınar ile röpotaj Antalya'da Engelli Mehter Takımı "1. Senfonik Mehter Konseri"nde sahne alacak

Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve özel bireylerden oluşan Engelli Mehter Takımı "1. Senfonik Mehter Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği bünyesinde kurulan otizmli, down sendromlu, bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli 24 bireyin yer aldığı mehter takımı ile Antalya Senfoni Orkestrası 5 Aralık Pazar saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrasına eşlik edecek mehter takımı konserde özel marşları seslendirecek.

Genel provada Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Adil Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bireylerle sahneyi paylaşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özpınar, özel bir konsere imza atacaklarını belirterek, "5 Aralık'ta engelsiz kardeşlerimizle özel bir konser vereceğiz. Konserimiz Türkiye'de bir ilk olacak. Tüm halkımızı konsere davet ediyoruz. Bu ilk konserimizden sonra projemizi geliştirip büyüterek daha büyük işlerde engelli ve engelsiz bireylerimizle bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Bu ilk çalışmamız olacak. Sahnede senfoni orkestrası sanatçılarımız ve 20 engelli bireyimiz olacak. Projemizi önümüzdeki süreçte uluslararası platformlarda da sahnelemek istiyoruz. Onlarla çalışmak bize tarifsiz duygular hissettiriyor. Bu konser orkestra olarak yapacağımız en önemli konserden biri. Bu farkındalık haftasında Türkiye'ye örnek olacağız." diye konuştu.

Dernek Başkanı Gülcan Ay da mehter takımının kurulduğu 2015'ten bu yana konserlerine devam ettiğini aktardı.

Engelli bireylerin senfoni orkestrası ile bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Ay, "Bizim mehteran takımımız 18 özel çocuk ve 2 özel öğretmenden oluşuyor. Bu bizi aslında diğer gruplardan farklı kılıyor. Takımımız tüm üyeleriyle özel bir takım. 17-45 yaş arasında üyelerimiz var. Bu üyelerin hepsi farklı engel gruplarında yer alıyorlar. Bu konser için çok heyecanlıyız. Türkiye'de engelli mehteran takımı ve senfoni orkestrasının birlikte vereceği ilk konser olacak." dedi.

Engelli Mehter Takımı üyesi down sendromlu Güler Taşkın ise projenin içinde yer almanın gururunu ve konserde arkadaşlarıyla sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.