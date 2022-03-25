ENGELLİ ÖĞRENCİLERE EBRU SANATI TANITILDI - Son Dakika

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde Serik Gençlik Eğitim Kültür Çevre ve Spor Derneği tarafından Avrupa Birliği Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programları kapsamında engelli öğrencilere ebru sanatı tanıtıldı.

Serik'te eğitim ve rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Avusturya, Yunanistan ve Makedonya'dan 6 kişilik proje uzmanı, dernek üyeleri, rehabilitasyon merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile veliler katıldı. Toplumda dezavantajlı insanların sosyal katılımını sağlamak amacıyla yapılan projede öğrenciler ile dernek üyelerine ebru sanatı anlatıldı.

Serik Gençlik Eğitim Kültür Çevre ve Spor Derneği Başkanı Hulusi Karataş, "Amacımız çocukların sosyal uyumunu desteklemek. Buradaki faaliyete 3 ülkeyi temsilen 2 şer dernek başkanı ve çalışanı katılıyor" dedi.