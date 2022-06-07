Antalya'da engerek yılanının ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi devam ediyor! - Son Dakika
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Antalya'da engerek yılanının ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi devam ediyor!

07.06.2022 12:20
Antalya'da engerek yılanının ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi devam ediyor!

Sıcak havaların iyice etkisi altına aldığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde engerek yılanının ısırdığı hemşire Ayşegül Özünal, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ayağının kangren olmaması için hemen ameliyata alınan Özünal'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, dün öğle saatlerinde Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yılan tarafından bacağından ısırıldı.

ENTÜBE EDİLDİ

Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine Özünal, gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Özünal, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen 1'i kız, 2 çocuk annesi Ayşegül Özünal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"SOLUNUM DURMASI RİSKİ VAR"

Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren İbrahim Özünal, bacağın kangren olma ihtimalini en aza indirmek için ameliyat yapıldığını söyledi. Eşinin kalp krizi riski olduğunu da belirten Özünal, "Solunum durması ve kalp krizi riski hala devam ediyor. Bacağını kangrenden kurtarmak için ameliyat edildi. Yılanın engerek olduğu tespit edildi. Geçen sene ormanın yanmasından sonra yılanlar başta olmak üzere çok sayıda vahşi hayvan kent merkezine ve yerleşim yerlerine indi. Hiç olmayacak şey başımıza geldi" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Manavgat Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Antalya, Güncel, Son Dakika

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