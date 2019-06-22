Son Dakika Haberleri: Antalya'da erik ağacından düşen yaşlı şahıs yaralandı
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Antalya'da erik ağacından düşen yaşlı şahıs yaralandı

1 saat önce

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde erik ağacından düşen yaşlı şahıs yaralandı.

Antalya'da erik ağacından düşen yaşlı şahıs yaralandı, System.String[]
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde erik ağacından düşen yaşlı şahıs yaralandı.

Gündoğmuş'a bağlı Karadere Mahallesinde erik toplamak için evinin bahçesindeki erik ağacına çıkan 86 yaşındaki Yunus Işık, ağacın dalının kırılması sonucu 3-4 metre yükseklikten düştü. Yaşlı şahsın yardımına akrabaları ve komşuları koşarken, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından kalçasında kırık olduğu belirlenen Yunus Işık'ı Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi. Manavgat'ta yaşayan Yunus Işık'ın yaz aylarında Manavgat'tan Gündoğmuş Karadere Mahallesindeki evine giderek yazı orada geçirdiği bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
Yunus İşik, Gündoğmuş, Antalya, 3. Sayfa
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