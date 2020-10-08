Antalya'da erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Antalya'da Cırnık Köprüsü altında erkek cesedi bulundu.
Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
- Kaynak: AA
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