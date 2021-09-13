Antalya'da erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ağaç ve molozların bulunduğu alanda erkek cesedi bulundu.

Yeşildere Mahallesi'nde ağaç ve yıkık binaya ait molozların bulunduğu yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, sağ ayağında yara izi olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve birkaç gün önce vefat ettiği öğrenilen 30 yaşlarındaki kişinin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.