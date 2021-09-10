Antalya'da erkek kuaföründen iki doz Kovid-19 aşısı yaptıran öğrencilere ücretsiz saç kesimi - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde hizmet veren erkek kuaförü, 2 doz Kovid-19 aşısı yaptıran öğrencilere yönelik ücretsiz saç kesimi kampanyası başlattı.

Kültür Mahallesi'nde 3 yıldır erkek kuaförü işleten 26 yaşındaki İsmail Avuçcular, hizmet verdiği bölgede müşterilerinin çoğunluğunu oluşturan öğrencileri aşıya teşvik etmek amacıyla kampanya başlatmaya karar verdi.

Bu kapsamda 2 doz aşısını olan öğrencilerin saçını ücretsiz kesen Avuçcular'ın kampanyası, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Avuçcular, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle işletme olarak zor günler yaşadıklarını söyledi.

Salgın sürecinin bitmesine katkıda bulunmak istediğini belirten Avuçcular, şöyle konuştu:

"Aşıya dikkati çekmek için böyle bir yola başvurduk. Hem öğrencilere bir hoş geldin hediyesi vermek hem de örnek olmak istedik. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin önce HES kodu, sonra aşı ve öğrenci kartları kontrol ediliyor. Öğrencilerden çok güzel dönüşler aldık. Aşı olan herkes tıraş olmak istiyor. Aşı olmayanları da bir an önce aşılarını yaptırdıktan sonra saç kesimine bekliyoruz."

Kampanyadan yararlanan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Kök de uygulamayı tesadüfen gördüğünü belirterek, "Burada yapılan işlemden çok memnun kaldım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.