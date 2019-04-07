Antalya
'da erken sezon...Sıcak havayı gören sahile akın etti
ANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığının 21 derece olması ve hafta sonunun da etkisiyle vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili
'ne akın etti. Ailesiyle gelen yerli vatandaşlar sahilde çay eşliğinde sohbet ederken, yabancı turistler ise Akdeniz
'in maviliklerinde kulaç attı.
Turizmin başkenti Antalya'da nisan ayının ilk haftasında 21 dereceye çıkan hava sıcaklığı, vatandaşları sahile akın ettirdi. Kentte hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçülürken, nem oranı da yüzde 59 olarak belirlendi.
Hafta sonunu ve sıcak havayı Konyaaltı Sahili'nde değerlendiren ailelerden bazıları sahilde güneşlendi, bazıları kitap okudu, bazıları ise çay eşliğinde sohbet etti.
Yabancı turistlerden bazıları Akdeniz'in maviliklerinde kulaç attı, bazıları ise güneşin tadını çıkardı.
Bazı yerli ve yabancı vatandaşlar ise sahile yakın ağaçlık alanda bisiklet sürmeyi ve spor yapmayı tercih ederken, bazıları ise çimlerin üstünde uyumayı tercih etti.
"Ağır bir kıştan sonra yazı özlemiştik"
Ailesiyle beraber sahile gelen Dilay Bayındır
, "Bugün hava çok güzel. Annemle ve çocuklarla dışarıya çıkalım istedik ve denize geldik. Antalya'mız çok güzel. Ağır bir kıştan sonra yazı özlemiştik. Yaz gelsin diye bekliyorduk. Artık yaz geldi denizimize kavuştuk" dedi.
Kışın İstanbul
'da yazın ise Antalya'da yaşadığını ifade eden Ali Öztekin
, sıcak havayı sahilde değerlendirdiğini söyledi. Öztekin, "Yaklaşık 40 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da yaşayanlar için deniz mevsimi temmuzdur. Su sıcaklığı anlamında temmuz ayıdır. Şimdi turistler özellikle kuzeyden gelen turistler denize giriyor. Ben denize girmedim d vitamini almak için oturdum" şeklinde konuştu.