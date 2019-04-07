Son Dakika Haberleri: Antalya'da Erken Sezon...sıcak Havayı Gören Sahile Akın Etti

Antalya'da Erken Sezon...sıcak Havayı Gören Sahile Akın Etti

1 saat önce

Antalya'da erken sezon...Sıcak havayı gören sahile akın ettiANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığının 21 derece olması ve hafta sonunun da etkisiyle vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da erken sezon...Sıcak havayı gören sahile akın etti

ANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığının 21 derece olması ve hafta sonunun da etkisiyle vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Ailesiyle gelen yerli vatandaşlar sahilde çay eşliğinde sohbet ederken, yabancı turistler ise Akdeniz'in maviliklerinde kulaç attı.
Turizmin başkenti Antalya'da nisan ayının ilk haftasında 21 dereceye çıkan hava sıcaklığı, vatandaşları sahile akın ettirdi. Kentte hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçülürken, nem oranı da yüzde 59 olarak belirlendi.
Hafta sonunu ve sıcak havayı Konyaaltı Sahili'nde değerlendiren ailelerden bazıları sahilde güneşlendi, bazıları kitap okudu, bazıları ise çay eşliğinde sohbet etti.
Yabancı turistlerden bazıları Akdeniz'in maviliklerinde kulaç attı, bazıları ise güneşin tadını çıkardı.
Bazı yerli ve yabancı vatandaşlar ise sahile yakın ağaçlık alanda bisiklet sürmeyi ve spor yapmayı tercih ederken, bazıları ise çimlerin üstünde uyumayı tercih etti.
"Ağır bir kıştan sonra yazı özlemiştik"
Ailesiyle beraber sahile gelen Dilay Bayındır, "Bugün hava çok güzel. Annemle ve çocuklarla dışarıya çıkalım istedik ve denize geldik. Antalya'mız çok güzel. Ağır bir kıştan sonra yazı özlemiştik. Yaz gelsin diye bekliyorduk. Artık yaz geldi denizimize kavuştuk" dedi.
Kışın İstanbul'da yazın ise Antalya'da yaşadığını ifade eden Ali Öztekin, sıcak havayı sahilde değerlendirdiğini söyledi. Öztekin, "Yaklaşık 40 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da yaşayanlar için deniz mevsimi temmuzdur. Su sıcaklığı anlamında temmuz ayıdır. Şimdi turistler özellikle kuzeyden gelen turistler denize giriyor. Ben denize girmedim d vitamini almak için oturdum" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:04 Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1956'dan Bu Yana Mahalle Muhtarlığını Yürüten Aile, Muhtarlık Yarışını Kaybetti Ersan İlyasova'nın 12 Sayısı Galibiyete Yetmedi Ahmet Ağaoğlu: Başka Takımlara Değil Elin Kızına Bile Vermem Hadise'den Kredi Açıklaması: Bankaya Kahve İçmeye Gittim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Erken Sezon...sıcak Havayı Gören Sahile Akın Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]