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Antalya'da erken terhis sevinci

31 dakika önce

Antalya'da yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerler erken terhis sevinci yaşadı.

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Antalya'da yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerler erken terhis sevinci yaşadı. Birliklerinden çıkan askerler büyük mutluluk yaşarken, arkadaşları ve komutanları ile vedalaşıp evlerinin yolunu tuttu. TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı. Antalya'nın Aksu İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler bugün terhis edildi. Son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı. Hepsinin yüzünden mutluluk gözlenen askerler komutanlık önünde özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Askerler hep bir ağızdan' En büyük jandarma' dedikten sonra birbirleriyle vedalaşıp, evlerinin yolunu tuttu.
"ANNESİNE SÜRPRİZ YAPACAK" Memleketi Konya'ya gidecek olan Talha Alptekin, Askerlik düştü hepimiz çok mutluyuz. 9 aydır askerdim. Bizim için sürpriz oldu. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Şükür bugün hepimiz çıktık. Jandarmanın son askerleriyiz. Anneme babama geleceğimizi söylemedim. Sürpriz yapacağım. Annem bana, 'Sana bu erken terhis vuruyor mu?" demişti. Bende 'Bana vurmadı' demiştim. 3 ay sonra geleceğimi söyledim. Şimdi gidince sürpriz olacak" dedi.
(İsa Akar - Ertuğrul Gün/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
Jandarma, Antalya, Güncel
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