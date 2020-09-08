Antalya'da Erken Uyarı Çağrı Merkezi'ne günde ortalama 1500 çağrı geliyor - Son Dakika

Antalya'da il sağlık müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Erken Uyarı Çağrı Merkezi'ne günde ortalama 1500 çağrı geldiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yaptığı açıklamada, merkezde biri hekim 7 sağlık personelinin görev yaptığını belirtti.

Merkezin sadece Kovid-19'a ilişkin çağrılara yanıt verdiğini kaydeden Hülür, şunları kaydetti:

"Merkeze ortalama 1500 çağrı geliyor. Merkezi arayan kişilerde bir hastalık semptomu görülmesi halinde bilgileri alınıyor ve eve numune almak üzere bir ekip gönderiliyor. Bu sayede olası hastaya evden dışarı çıkmadan PCR testi yapılabiliyor. Test sonucu pozitif çıkan hastalara ilaç temini ve evde doktor muayenesi yapılıyor. Bunun dışında pozitif ya da temaslı vakalar genelde izolasyon sürelerinin bitip bitmediğini, izolasyon süresinde sağlık raporunu nereden alacaklarını soruyorlar. Durumu ağırlaşan karantinadaki hastalara 112 ambulans hizmeti veriliyor."

Koronavirüs teşhisi konmuş kişilerle temaslılara 14 gün ev karantinası uygulandığını anımsatan Hülür, bu takip sürecinde veya daha sonra ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, tat-koku alamama, halsizlik, ishal şikayetleri durumunda kendilerine ulaşabildiğini vurguladı.

Hekimlerin evlere giderek kişileri muayene ettiğini ve gerekirse test için numune aldığını aktaran Hülür, "Muayene sonucu hastanın durumuna göre evde tedavi başlanıyor ya da hastaneye sevk ediliyor. Filyasyon ekiplerimiz de çok güçlü. Filyasyon bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin en önemli yöntemidir. Bu nedenle hem kaynağı bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışması yürütüyoruz. Antalya gerek yurt içi gerek yurt dışından gelip giden insan trafiğinin çok yoğun yaşandığı bir il. Dolayısıyla filyasyon ekiplerimizi daha da güçlendirdik. 276 kişiden oluşan filyasyon ekibinde uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, hemşire, ebe ve sağlık memurları yer alıyor." diye konuştu.

Hülür, evde izolasyon kurallarına uymayan kişilere para cezası uygulandığını hatırlattı.