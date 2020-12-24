Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı - Son Dakika

Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı

24.12.2020 08:44

Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı Terasta mesafesiz ve maskesiz meşaleli eğlenceye katılan 36 kişi, toplam 113 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı Grubun yılbaşını erken kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediği ileri sürüldü Antalya'da kalabalık bir grubun...

Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı

Terasta mesafesiz ve maskesiz meşaleli eğlenceye katılan 36 kişi, toplam 113 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı

Grubun yılbaşını erken kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediği ileri sürüldü

ANTALYA - Antalya'da kalabalık bir grubun korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesine polisten ceza yağdı. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, tespit ettikleri 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşların ağzını adeta açık bırakan görüntü, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerindeki bir plazanın terasında bugün çekildi. 50 kişiye yakın grup, terasa çıkıp meşale yakarak bir anda eğlenmeye başladı. Dar alanda sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlencede, dans eden gruptakilerin çoğunun maske takmadığı gözlendi.

Sloganlar da atan grubun eğlencesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar o anları 'mesafe sıfır' diyerek sosyal medyada paylaştı.

Erken yılbaşı partisi pahalıya patladı

Kendilerini çeken droneye el sallayarak oynamaya devam eden grubun, yılbaşını erken kutlamak için böyle bir eğlence düzenledikleri ileri sürüldü. Görüntüler sonrası Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Adresi tespit eden ekipler, eğlenceye katılan 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı
Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı
Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı
Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı

Para Cezası, Türk Lirası, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu İngiltere Ali Sakallıoğlu'nu konuşuyor: Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edildi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı Lille, Burak Yılmaz'ın son dakikalarda attığı golle Montpellier'i devirdi Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Koronavirüs mutasyonla bitebilir" dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi         
08:42
Antarktika'da bile görülen koronavirüs salgını Samsun'un Karaperçin Mahallesi'ne giremedi Antarktika'da bile görülen koronavirüs salgını Samsun'un Karaperçin Mahallesi'ne giremedi         
08:16
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı: İyi hissediyorum İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı: İyi hissediyorum         
07:43
Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi         
01:20
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak         
00:40
Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da yılın ilk kar yağışı başladı Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da yılın ilk kar yağışı başladı         
23:26
Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki hakem kararlarını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin! Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki hakem kararlarını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin!         
22:06
İşgalden kurtarılan kenti ziyaret eden Aliyev gözlerine inanamadı: Bu görüntüler tazminat davasında kanıt olacak İşgalden kurtarılan kenti ziyaret eden Aliyev gözlerine inanamadı: Bu görüntüler tazminat davasında kanıt olacak         
21:25
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Şehre inen kurt, ağzında taşıdığı avını böyle yedi Şehre inen kurt, ağzında taşıdığı avını böyle yedi         
13:58
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 08:53:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei