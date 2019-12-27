Antalya'da eş barıştırma vaadiyle dolandırıcılık davası - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşleri barıştırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erol Ç, tutuksuz sanıklar Ahmet Ali Ç, Bayram B, Latife K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Erol Ç, suçlamaları kabul etmediğini, kimseye büyü yapmadığını dile getirdi.

Aktar açmak için müşteki N.E'nin kendisine para verdiğini öne süren Erol Ç, "İş yeri açmak için bankadan 500 bin lira kredi çekildi. Paranın 400 bin lirasını dükkan açmak için aldım. Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmam söz konusu değil." dedi.

Sanık Latife K. ise müşteki N.E'nin evinde çalıştığını ve kimseyi dolandırmadığını savundu.

Eşiyle sorun yaşayan N.E'nin büyü bozacak birinin olup olmadığını sorması üzerine tavsiyede bulunduğunu öne süren Latife K, "Bunun üzerine Erol Ç. ile N.E'yi tanıştırdım. Bitkisel yöntemlerle yardımcı olabileceğini söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki N.E. ise eşiyle boşanma aşamasında olduğu dönemde Erol Ç. ile tanıştığını bildirdi.

Sanık Erol Ç'nin falına bakarken "eşinin kendisini aldattığını" söylediğini aktaran N.E, "Üzerimde büyü olduğu ve bozabileceği söylendi. Bana muska da yaptı, muska ve safran için benden 2 bin 800 lira aldı. Bana büyünün daha hızlı bozulması için ortak iş kurmak gerektiğini söyledi. Ben de aktar açmak için bankadan 500 bin lira kredi çektim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erol Ç'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Manavgat ilçesinde 25 Haziran'da kadınları eşleriyle barıştırma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alınmıştı.