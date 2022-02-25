Antalya'da eş zamanlı 'aranan şahıs' operasyonu: 55 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da eş zamanlı 'aranan şahıs' operasyonu: 55 gözaltı

25.02.2022 16:52
Antalya'da eş zamanlı 'aranan şahıs' operasyonu: 55 gözaltı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs, 42 ekip 106 polisin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs, 42 ekip 106 polisin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" şüphelilere yönelik 42 ekip ve 106 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, yağma, fuhşa aracılık, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, silahla tehdit, hakaret suçlarından arananların bulunduğu 55 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da eş zamanlı 'aranan şahıs' operasyonu: 55 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da eş zamanlı 'aranan şahıs' operasyonu: 55 gözaltı - Son Dakika
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