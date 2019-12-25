Antalya'da eş zamanlı operasyon: 135 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da eş zamanlı operasyon: 135 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da eş zamanlı operasyon: 135 gözaltı

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında hapis cezası bulunan ve ifade almaya yönelik aranan 135 şahıs yakalandı.

Antalya'da eş zamanlı operasyon: 135 gözaltı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında hapis cezası bulunan ve ifade almaya yönelik aranan 135 şahıs yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya ve ilçelerinde, mahkemelerce aranan toplam 210 şahsa yönelik 72 ekip ve 165 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 48 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 87 şahıs olmak üzere toplam 135 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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