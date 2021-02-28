Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 37 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca yakalama emri çıkarılan kişilerin gözaltına alınmasına yönelik 48 ekip ve 115 personelin katılımıyla çalışma başlattı.
Ekiplerin Antalya merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.
Yakalanan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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