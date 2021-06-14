Antalya'da eşinin tabancayla kazara vurduğu ileri sürülen kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.
Alanya ilçesinde mahalle muhtarı Süleyman K'nin, evinin önünde ruhsatlı tabancasını temizlediği sırada vurduğu ileri sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eşi Aysel K'nin cenazesine Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı.
Otopsi işlemi tamamlanan cenaze, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.
Olaydan sonra gözaltına alınan Süleyman K, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da eşi tarafından silahla kazara vurulduğu iddia edilen kadının cenazesi morgdan alındı - Son Dakika