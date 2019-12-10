Son Dakika Haberleri: Antalya'da eşini 21 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın davasında çocukları dinlendi
Son Dakika Güncel Antalya'da eşini 21 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın davasında çocukları dinlendi - Son Dakika

Antalya'da eşini 21 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın davasında çocukları dinlendi

6 saat önce

Antalya eşini 21 bıçak darbesiyle ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da eşini 21 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın davasında çocukları dinlendi, System.String[]

Antalya eşini 21 bıçak darbesiyle ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Baro adına katılma talebinde bulunan 6 avukatın bu başvurusu, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık ve müştekinin çocuklarından M.S (24), çocukluğundan beri babasının hem annesine hem de kendilerine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Babalarının bir süre annesinden uzak kalmasını ve Muş'ta yaşamasını önerdiklerini anlatan Seyidoğlu, "Babam bu teklifi kabul etmedi, biz de Rize'den Antalya'ya taşındık ve burada yaşamaya başladık. Olay günü annem dışarı çıkmıştı sesler üzerine yola çıktım, annem yaralı halde Kelime-i Şahadet getiriyordu. Ben de üzerimdeki tişörtü çıkarıp kanamaya tampon yaptım." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen çiftin kızları G.S. (18), babasının olaydan önce kendisini arayarak televizyondaki kadın cinayetlerini örnek gösterdiğini söyledi.

Babasının kendilerini tehdit ettiğini ileri süren G.S, "Babam, 'Oraya gelirsem anneni ve sizi öldürebilirim.' demişti. Bu olayı anneme anlattım ve annem korku içinde yaşamaya başladı." diye konuştu.

Diğer tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde 13 Eylül'de meydana gelen olayda, Ayşe Seyidoğlu, eşi Nizamettin Seyidoğlu tarafından 21 yerinden bıçaklanarak yaralanmış, polis ekiplerince yakalanan Seyidoğlu tutuklanmıştı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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