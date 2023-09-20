Banyoda eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da eşi tarafından başından vurularak öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının çalıştığı işyerinden çıkıp eşinin aracına bindiği görüldü.

EŞİNİ KAFASINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 12.30 sırasında Yeniköy Mahallesi 388 Sokak üzerindeki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Kısa bir süre önce emekli olan İbrahim Güzelçolak (48), iddiaya göre geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak (42) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Güzelçolak evde bulunan av tüfeğiyle eşinin üzerine yürüdü. Nadire Güzelçolak, kaçarak banyoya sığındı. Eşini banyoda yakalayan İbrahim Güzelçolak, 2 çocuk annesi kadının kafasına av tüfeği ile tek el ateş ederek evden ayrıldı.

DAMADINA HABER VERİP POLİSE TESLİM OLDU

Daha sonra İbrahim Güzelçolak, damadını arayıp eşini öldürdüğünü söyledikten sonra polise teslim oldu. Eve giden sağlık ve polis ekipleri Nadire Güzelçolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Nadire Güzelçolak'ın ölüm haberini alan, yakınları ve çevredekiler gözyaşlarına hakim olamadı. Olayın ardından damadını arayıp eşini öldürdüğünü söyledikten sonra polise teslim İbrahim Güzelçolak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Nadire Güzelçolak'ın çalıştığı yapı marketten çıkıp dışarıda bekleyen eşinin otomobiline bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nadire Güzelçolak'ın elinde çantasıyla dışarı çıktığı, eşinin ise aracının yanında telefonuna baktığı anlar yer aldı. Eşinin yanına geldiğini gördükten sonra sürücü bölümüne yönelen İbrahim Güzelçolak'ın Nadire Güzelçolak'ı aldıktan sonra uzaklaştığı anlar görüntülerde yer aldı.