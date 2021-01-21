Antalya'da eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan koca yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçakla yaraladıktan sonra firar ettiği iddiasıyla aranan koca polis ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, Tosmur Mahallesi'nde 25 Aralık 2020'de, Havva Ç. (33) kendisini zorla otomobiline bindirmeye çalışan boşanma aşamasındaki eşi O.Ç'ye (34) direndi. Çığlık atıp yardım isteyen karısını elleri ve karnından bıçakla yaralayan O.Ç, kaçtı.

Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Alanya Otogarında olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olaydan 28 gün sonra zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Bir nebze olsun rahatladım"

Tutuklama kararının ardından gazetecilere açıklama yapan Havva Ç, kocasının tutuklanmasıyla rahat bir nefes aldığını söyledi.

Zor günler geçirdiğini ifade eden Havva Ç, şöyle konuştu:

"10 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğumla zorunlu olarak annemle yaşamaya başladım. Eşim, 10 yıllık evliliğimizde bana şiddet uyguladı ve aldattı. Evdeki bütün eşyaları sattı. Mecburen 3 yıldır annemle yaşıyorum. Boşanma kararı verdikten sonra ise tehdit edildim. Ölüm tehlikesiyle yaşadım. Karakola gittim, uzaklaştırma verildi. 3 gün hapis cezası verildi. Çıktıktan sonra yine aynı korkuyla yaşamaya devam ettim. Sabah işime giderken karşıma çıktı. Ağzımı kapayıp, kaçırmaya çalıştı. Bıçağı bana saplamaya çalışırken direndim. Engellemeye çalışırken ellerim kesildi. Yine de karın bölgemden bıçaklandım. Hastanede 4 gün kaldıktan sonra taburcu edildim. Yakalanmadığı için korku içinde yaşıyordum. Emniyete yaptığım müracaatla bana yakın koruma polisi verilmişti. Tutuklanmasıyla bir nebze olsun nefes aldım."

Hukuki mücadeleyi sürdüreceğini dile getiren Havva Ç, "En büyük isteğim cezasını en ağır şekilde çekmesidir. Bu olayın yanına kar kalmasını istemiyorum. Çünkü ben bu korkuyla ne zamana kadar yaşayacağımı bilmiyorum. Hiçbir kadın ölmesin. Bunlardan biri de ben olabilirdim." diye konuştu.