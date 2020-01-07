Antalya'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Antalya'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Antalya'da eşini 21 yerinden bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, hakim karşısına çıkarıldı.

Antalya'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Antalya'da eşini 21 yerinden bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, hakim karşısına çıkarıldı.


Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Seyidoğlu, eşini bıçakladığı için pişman olduğunu ve onu hala çok sevdiğini söyledi.

Yaşanan olaylardan dolayı çıkmaza girdiğini, eşinin kendisini eve almadığını dile getiren Seyidoğlu, "Ayşe'min yeşil gözlerine kurban olurum, keşke böyle olmasıydı. Ben ona hiç kıymak istemezdim." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki Ayşe Seyidoğlu, eşinin yaptıkları yüzünden oğlunun polislik sınavlarına katılamadığı ve sıkıntı yaşamaya başladığını öne sürdü.

Sanığın mahkemede yaptığı savunmayı kabul etmediğini ve mahkeme heyetini etkilemek için sevgi sözleri söylediğini iddia eden Ayşe Seyidoğlu, "Mahkemede söylediği sözler tamamen düzmece, mahkemenin sanığı en ağır şekilde cezalandırması istiyorum." diye konuştu.

Kepez ilçesinde 13 Eylül'de meydana gelen olayda, Ayşe Seyidoğlu, eşi Nizamettin Seyidoğlu tarafından 21 yerinden bıçaklanarak yaralanmış, polis ekiplerince yakalanan Seyidoğlu tutuklanmıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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