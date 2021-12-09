Antalya'da eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokakta eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Konya'da yaşayan T.M, evden kaçan eşi N.M'yi takip ederek Manavgat'a geldi.

Eşini Side Mahallesi Side Bulvarı'nda bir erkekle yürürken gördüğü öne sürülen T.M, eşini bıçakla yaraladı. Kaçmak isterken çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan N.M, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin eşini bıçaklaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, N.M. hakkında ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu, 3 Kasım 2021'de İstanbul'da bulunarak ifadesi alındıktan sonra kendi rızası ile evine döndüğü, 30 Kasım 2021'de kimseye haber vermeden yine evden ayrıldığı ve arandığı, 1 Aralık 2021'de Manavgat'ta polis ekiplerince bulunarak ifadesi alındığı belirlendi.