Antalya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya\'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
Son Güncelleme: 22.08.2023 18:20

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir zincir markette meydana gelen olayda, M.Y. isimli zanlı, 5 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çalıştığı zincir markette bıçaklanarak öldürülen Sümeyye Yavlak'ın cenazesi memleketi Isparta'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.30 sırasında Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp gaz ve petshop üzerine esnaflık yapan M.Y. (32) ile eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak (25) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Sık sık yaşanan tartışmalara rağmen genç kadın evini ve eşini terk etmedi. Çift arasında sabah yine tartışma yaşandı. M.Y., öğle saatlerinde konuşmak için eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi. İddiaya göre olumsuz cevap alan M.Y. marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete gelen M.Y., bir kez daha eşiyle konuşmak istedi. Markete giren şahıs, tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı. Büyük korku yaşayan iki kadın market çalışanı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşini saklandığı depoda bulan M.Y., kapıyı kırdıktan sonra genç kadını defalarca bıçakladı. Zanlı elinde bıçakla kaçarken, adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Isparta'da merkeze bağlı Asri Mezarlık Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Sümeyye Yavlak'ın yakınları katıldı. Cenaze töreninde genç kadının annesi ve ablası güçlükle ayakta durabildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan Sümeyye Yavlak'ın eniştesi Ferhat Koçer "Kardeşimiz Sümeyye'yi kaybettik. Cani katletti. En yakın zamanda en ağır cezayı almasını istiyoruz. Çok acı Rabbim kimsenin başına vermesin. Adalete güveniyoruz gereken yapılacaktır." dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Antalya, Isparta, Kepez, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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