Antalya'da eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Antalya'da eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

17.12.2020 17:29
Antalya'da eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde karısını darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde karısını darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep O, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, Antalya Barosu Alanya Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Recep O, eşi Halime O'ya şiddet uygulamadığını öne sürdü.

Eşinin kendi kendine zarar verdiğini savunan Recep O, suçsuz olduğu için tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Recep O'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan avukat Halime Şenli, sanığın uzun süredir eşine şiddet uyguladığını, son olarak 29 Eylül'de eşini ağır şekilde darbettiğini söyledi.

Sanığın ihbar üzerine eve gelen polislere de kapıyı açmadığını savunan Şenli, "Davanın öldürmeye tam teşebbüsten açılması bizi memnun etti. Müvekkilim hala öldürülme korkusuyla yaşıyor. Bu korku nedeniyle artık Alanya'da yaşamıyor. Halime'nin sesini duyuralım istiyoruz. Bir daha Halimeler ölmesin istiyoruz." dedi.

Alanya ilçesinde Recep O. iki çocuğunun annesi Halime O'yu 29 Eylül'de darbetmiş, hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınmıştı.

Antalya, Alanya, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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