Antalya'da eşini demir çubukla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan koca hakim karşısında - Son Dakika
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Antalya'da eşini demir çubukla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan koca hakim karşısında

20.04.2022 15:11
Antalya'da eşini demir çubukla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan koca hakim karşısında

Antalya'da karısını demir çubukla darbederek öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan kocanın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da karısını demir çubukla darbederek öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan kocanın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.A. ile taraf avukatları katıldı.

E.A. savunmasında, 2006 yılında evlendiği eşi R.A'dan 12 ve 13 yaşlarında iki çocuğu olduğunu, evliliklerinde problemler olduğunu söyledi.

Sanık, karısının kendisini 2014 ve 2021 yıllarında iki ayrı kişiyle aldattığını, tüm bunlara karşın evliliğini yürüttüğünü iddia etti.

Olay aralarında çıkan tartışmada eşinin kendisine, annesine ve kız kardeşine küfür ettiğini öne süren E.A, eşinin fırlattığı odun parçasının diz kapağına isabet etmesi üzerine demirle saldırdığını belirtti.

Kendisine geldiğinde dairenin girişinde olduğunu anlatan E.A. "Dairenin kapısı kapalı vaziyetteydi, çocuklar yoktu. Eşimin daire kapısı dışında yatmakta olduğunu gördüm. Kaldırmaya çalıştım, kan içerisindeydi. Evin balkonundan içeri girdim. Telefonu elime aldım ama kimseyi arayamadım, kafam çalışmıyordu. Daha sonra gelen polislere teslim oldum. Eşimin bana odun fırlatması nedeniyle bir anlık sinirle bu olay meydana geldi. Keşke o odun bacağıma isabet etmeseydi, bu olay olmasaydı." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, emniyette verdiği ifadesinde çocuklarının kendisine "Baba yapma" diye yalvardığını söylediğini hatırlatması üzerine sanık, bu anı hatırlamadığını öne sürdü.

Duruşmada dinlenen aynı apartmanda oturan tanık İ.B, olay günü gece 01.00 sıralarında çiftin oğulları A.A'nın evine gelerek babasıyla annesinin kavga ettiğini söylediğini belirtti.

Bunun üzerine A.A'ya 'Sen git geliyoruz' dediğini ancak evinin kapısını kilitleyerek polisi aradığını, aşağıya inmediğini belirten İ.B, "A.A. geldiğinde ben uyuyordum. Apartman boşluğunda sesler geliyordu. Bir kadının bağırma sesini duydum. Eşimin psikiyatrik sorunları olduğu için yardıma gidemedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, E.A'nın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesindeki Ayanoğlu Mahallesi'nde 24 Aralık 2021'de E.A (34), eşi R.A'yı (31) demir sopayla darbetmişti.

Sesleri duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, R.A'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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Mahkeme, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da eşini demir çubukla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan koca hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da eşini demir çubukla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan koca hakim karşısında - Son Dakika
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