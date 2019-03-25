Antalya'da Eşini Öldüren Koca Mersin'de Yakalandı
1 saat önce
Antalya'da eşini öldürdükten sonra kaçan koca, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Antalya'da eşini öldürdükten sonra kaçan koca, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 18 Mart Pazartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (52) silahla öldürüp polisi arayarak "Eşimi öldürdüm" dedikten sonra olay yerinden kaçan Özcan Işıldar'ın (54) yakalanması için çalışma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesine geldiği belirlenen Özcan Işıldır, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.
Kasten öldürme suçu dahil 7 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin, 1991 yılında da eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı belirlendi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:14 Kaynak: İHA
Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
Eşini Öldürüp, 'Gidin Evden Alın' Diyen Zanlı, İlk Eşini de Öldürmüş
İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum