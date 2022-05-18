Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

18.05.2022 16:11
Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki anne Cemile Koçak, baba Avni Koçak ve avukatları Hasan Toktaş, Pelin Şenli, Halime Şenli Bilgin, Bilge Nur Tuncer ile sanık avukatı Tunahan İşgören hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu Mesut Ö. (29) ise bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılıyla katıldı.

Savcı, mütalaasında, sanık Mesut Ö'ye "eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan haksız tahrik uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istedi.

Müşteki anne Cemile Koçak ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mesut Ö. de savunmasında mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Müşteki avukatları ise sanık hakkında daha önce iki defa eşini darbetmesinden dolayı işlem yapıldığını vurguladı.

Cinayetin tasarlanarak ve canavarca hisle işlendiğine dair örnekler veren müşteki ailenin avukatları, sanığın takdir indirimsiz en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

Delillerin toplanması için ek süre isteyen sanık avukatı ise mütalaanın hukuka haykırı şekilde verildiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığına 20 Mayıs'ta giderek eşi Aslıhan Ö'nün kaybolduğunu bildiren Mesut Ö. araştırmalar sonucu gözaltına alınmıştı. Zanlı, ifadesinde, boğarak öldürdüğü eşini mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf etmişti.

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Kaynak: AA

Hasan Toktaş, Cezaevi, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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